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Вильфанд заявил, что сентябрь в Москве в 2023 году побил семь метеорологических рекордов

1:06
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Прошлый сентябрь в Москве установил ряд метеорологических рекордов, включая высокое атмосферное давление, минимальное количество облаков, максимальное солнечное излучение, яркость и уровень ультрафиолетовой радиации. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на данные Метеорологической обсерватории МГУ.

Вильфанд заявил, что сентябрь в Москве в 2023 году побил семь метеорологических рекордов
Фото: openverse.org

Сентябрь 2023 года отметился как самый теплый и сухой месяц в истории метеонаблюдений. В частности, среднее атмосферное давление в этом месяце было наивысшим за всю историю наблюдений, а количество облачности оказалось на минимуме. Также сентябрь установил рекорд по суммарному излучению солнечных лучей, что сделало его самым ярким за весь период метеонаблюдений, сообщает ТАСС.

Уровень ультрафиолетовой радиации в сентябре также оказался рекордно высоким, но Вильфанд уточнил, что это касается полезной радиации, и ультрафиолетовый индекс не достиг опасных значений.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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