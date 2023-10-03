Собчак привела ответ СК РФ на запрос по поводу видео, на котором сын Кадырова избивает Журавеля

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Телеведущая Ксения Собчак рассказала об ответе пресс-службы СК РФ на запрос по поводу видео, на котором сын главы Чечни Рамзана Кадырова бьёт сжигателя Корана Никиту Журавеля в СИЗО. Ответ был получен на запрос редакции Осторожно Media.

Фото: "Kseniya Sobchak (cropped, 2018-03-19) (cropped)" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Собчак разместила скан ответа, в котором написано, что вся информация по этому вопросу находится на официальном сайте СК.

После получения блогер вбила соответствующий запрос в поисковую систему официального сайта СК РФ и заявила, что никаких данных о начале проверки она не нашла. Скан запроса Собчак также приложила к посту своего Telegram-канала "Кровавая барыня".

"Проверки в отношении Адама Кадырова, который на видео избивает Никиту Журавеля, нет)))))) И, кажется, не будет", — написала Собчак.

Ранее Кадыров разместил в своём канале видео избиения Журавеля своим сыном, отметив, что тот "побил и правильно сделал".

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