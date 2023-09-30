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На месте крушения самолета главы ЧВК "Вагнер" установили памятник

1:04
Общество

На месте крушения самолета Евгения Пригожина, основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", установлен памятник. Памятник представляет собой каменный обелиск с эмблемой, изображающей звезду и мечи, а рядом установлен флаг с эмблемой ЧВК. Источник не уточняет, кто был инициатором установки памятника.

На месте крушения самолета главы ЧВК "Вагнер" установили памятник
Фото: "Известия"

Авиакатастрофа произошла 23 августа, когда самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, на борту которого находился Евгений Пригожин, потерпел крушение недалеко от деревни Куженкино в Тверской области. Были выдвинуты различные теории о причине авиакатастрофы, включая возможность преднамеренного саботажа, как предположил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Наличие этого памятника говорит о том, что смерть Пригожина имеет значение для некоторых лиц или групп, возможно, внутри частной военной компании или тех, кто симпатизирует ее деятельности.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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