Elite Life: цифровизация жизни является признаком бедности

2:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Аналитики проекта Elite Life (World) вновь подтвердили ранее озвученный маркетологами и психологами факт — цифровизация жизни является признаком бедности.

Фото: Youtube

Человечество уже наигралось с приложениями и онлайн-сервисами, и пришло к выводу, что социальные связи и высококлассные специалисты гораздо лучше электронных унифицированных услуг.

Соответственно, признаком богатства являются "живая обслуга" и личные команды - оснащённые всеми современными технологиями.

Как заявили эксперты специального дайджеста для обеспеченных людей, в ближайшие годы человечество может разделиться.

Простая, бедная часть будет есть соевую еду, пить синтетический "беспохмельный" алкоголь, искать секс в интернете, очень много работать на кредиты и жить "через доставку всего, заказанного в сети".

Не так давно выяснилось, что глобалисты ВЭФ уже утвердили диету для миллиардов землян. Бедных и даже средний класс ждут мука из насекомых и искусственное мясо. Как утверждается, подобная пища заодно и избавляет мужчин от "маскулинности, жажды секса и агрессии".

При этом же богатая часть человечества так и будет ездить на старомодном бензиновом автомобиле с личным водителем и охраной, заниматься с живыми тренерами, покупать картины вживую на аукционах, нанимать персональных шкиперов или пилотов и обедать в лучших ресторанах мира, а не жевать сою, доставленную курьером.

Ранее уже отмечалось, что цифровая экономика это уже давно экономика услуг для бедняков.

Признаками бедности является консультация по интернету, а не в ходе личной встречи. Сюда же относятся учеба или тренировки онлайн, вызов такси через "кнопку", покупная еда через курьеров - вместо личных водителей, живых тренеров и так далее.

"Именно бедные покупают в кредит новый айфон, а богатым не нужен смартфон - достаточно "звонилки". Остальное им покажет ноутбук и доложат подчинённые, личные помощники", - пишут эксперты.

"Большое количество экрана в жизни (или пенсионном "доживании") является признаком вашей неуспешности. Если о том, что Вы умираете, Вам сообщают онлайн-сервисы и смарт-часы, а не врач или семья у постели — значит, вы умираете как бедняк в цифровой экономике", - выносят они приговор.