Охлобыстин предсказал России "приключения с элементами хоррора"

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин высказался о недружественных России странах и государствах, с которыми всё неоднозначно.

Фото: ВК аккаунт Ивана Охлобыстина

Звезда сериала "Интерны" уверен, что Россию ждёт интересное будущее.

"Впереди нас ждёт увлекательное приключение с элементами хоррора и гарантировано величественным финалом", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Он уверен, что Европа выдохлась, а США нестабильны.

Китай, по мнению актёра, понять нельзя, также как и Индию.

"Африка никуда от нас не денется", — выразил своё мнение Охлобыстин.

Ранее Иван Охлобыстин высказался про обещанные Сергеем Шойгу сроки окончания СВО.

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