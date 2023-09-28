Иван Охлобыстин высказался о недружественных России странах и государствах, с которыми всё неоднозначно.
Звезда сериала "Интерны" уверен, что Россию ждёт интересное будущее.
"Впереди нас ждёт увлекательное приключение с элементами хоррора и гарантировано величественным финалом", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Он уверен, что Европа выдохлась, а США нестабильны.
Китай, по мнению актёра, понять нельзя, также как и Индию.
"Африка никуда от нас не денется", — выразил своё мнение Охлобыстин.
Ранее Иван Охлобыстин высказался про обещанные Сергеем Шойгу сроки окончания СВО.
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.