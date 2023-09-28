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Охлобыстин высказался про обещанные Шойгу сроки окончания СВО

1:01
Общество

Иван Охлобыстин прокомментировал слова министра обороны Сергея Шойгу о сроках окончания спецоперации на Украине.

Охлобыстин высказался про обещанные Шойгу сроки окончания СВО
Фото: ВК аккаунт Ивана Охлобыстина

Звезда сериала "Интерны" уверен, что у РФ есть время для постройки десятков военных заводов.

"Шойгу определил окончание СВО на 25-й год", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин назвал "заманчивыми" сроки окончания конфликта на Украине.

Артист считает, что Россия будет наступать до тех пор, пока цели СВО не будут достигнуты.

"Что касаемо самих целей, то мы их определим по факту достижения", — отметил Охлобыстин.

Он не исключил, что последует ядерный взрыв.

"Разве что атомную бомбу взорвут. Ну тогда вообще волноваться не стоит. Это будет общее мероприятие", — поделился своим мнением актёр.

Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков намеревались отправиться в зону СВО, но им не разрешили. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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