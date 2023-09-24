Охлобыстин и Пореченков хотели отправиться в зону СВО, но получили отказ

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некоторые российские артисты после начала спецоперации на Украине отправились на фронт добровольно, другие были призваны в рамках частичной мобилизации. Но есть и те, кто хотел стать участником СВО, но получил отказ. Список составило издание NEWS.ru.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Среди таких известных личностей актёр Иван Охлобыстин. По его словам, свою кандидатуру в качестве добровольца он предлагал неоднократно, но одобрение не получил ни разу. Ехать ему не разрешили.

Коллега Охлобыстина Михаил Ефремов также хотел пойти на фронт, но ему отказали из-за плохого состояния здоровья и возраста.

Помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь участникам спецоперации актёр Михаил Пореченков. Он заявил, что готов пополнить ряды армии России на СВО, но снят с воинского учета из-за возраста.

После начала спецоперации поддержал действия российской власти и отправился в военкомат и звезда "Вечного зова" Василий Мищенко. Однако там артисту отказали, объяснив, что он уже не состоит на воинском учёте. И пообещали сообщить, если до него "дойдёт очередь".

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