В Госдуме предложили наказывать страны за отказ играть с Россией

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, Дмитрий Свищев, заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен принимать меры санкций в отношении стран, бойкотирующих футбольные матчи. Это заявление было сделано в связи с решением не допустить российскую команду до участия в чемпионате Европы 2024 года среди девушек до 17 лет, принятому организаторами турнира и поддержанному несколькими другими странами.

Фото: Openverse

"Это было ожидаемо, — сказал Свищев. — Но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции. Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации".

Ранее, футбольные власти ряда стран, включая Англию, Украину, Литву, Латвию, Польшу и Данию, объявили о своем намерении не разрешать своим командам соревноваться с российскими сборными. Исполком УЕФА впоследствии допустил российские сборные игроков не старше 17 лет к участию в турнирах, но с определенными ограничениями, такими как отсутствие национальных символов на стадионах и в форме команд.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.