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В Госдуме предложили наказывать страны за отказ играть с Россией

1:17
Общество

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, Дмитрий Свищев, заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен принимать меры санкций в отношении стран, бойкотирующих футбольные матчи. Это заявление было сделано в связи с решением не допустить российскую команду до участия в чемпионате Европы 2024 года среди девушек до 17 лет, принятому организаторами турнира и поддержанному несколькими другими странами.

В Госдуме предложили наказывать страны за отказ играть с Россией
Фото: Openverse

"Это было ожидаемо, — сказал Свищев. — Но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции. Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации".

Ранее, футбольные власти ряда стран, включая Англию, Украину, Литву, Латвию, Польшу и Данию, объявили о своем намерении не разрешать своим командам соревноваться с российскими сборными. Исполком УЕФА впоследствии допустил российские сборные игроков не старше 17 лет к участию в турнирах, но с определенными ограничениями, такими как отсутствие национальных символов на стадионах и в форме команд.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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