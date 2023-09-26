Политолог Сергей Марков считает, что Рамзан Кадыров преследовал тайную цель, когда публиковал кадры с избиением его сыном подозреваемого в сжигании Корана.
Марков отметил, что после того, как Рамзан Кадыров выложил скандальное видео "все забыли о слухах о якобы очень плохом здоровье Рамзана Кадырова". Он предположил, что это и было целью видео.
Политолог считает, что наследник главы Чечни Адам должен был стать героем мусульманского мира, однако, по словам Маркова, поддержки его действия не нашли даже в Чеченской республике.
По данным интернет-опроса, мнения людей по поводу поступка Адама разделились 50 на 50.
Ранее Ксения Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровом по видеосвязи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.