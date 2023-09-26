Марков объяснил, для чего Кадыров опубликовал скандальное видео: все забыли о слухах о плохом здоровье

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков считает, что Рамзан Кадыров преследовал тайную цель, когда публиковал кадры с избиением его сыном подозреваемого в сжигании Корана.

Фото: ВК-аккаунт Рамзана Кадырова

Марков отметил, что после того, как Рамзан Кадыров выложил скандальное видео "все забыли о слухах о якобы очень плохом здоровье Рамзана Кадырова". Он предположил, что это и было целью видео.

Политолог считает, что наследник главы Чечни Адам должен был стать героем мусульманского мира, однако, по словам Маркова, поддержки его действия не нашли даже в Чеченской республике.

По данным интернет-опроса, мнения людей по поводу поступка Адама разделились 50 на 50.

Ранее Ксения Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровом по видеосвязи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.