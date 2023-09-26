Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?

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Ксения Собчак рассказала, что ей по видеосвязи позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Фото: openverse.org

Собчак назвала беседу с Кадыровым интересным опытом. По словам Ксении, чеченский лидер обвинил её в распространении слухов о его смерти и во вмешательстве в дела его семьи.

"Почему ты трогаешь мою семью?" — спросил Кадыров Собчак.

Журналистка поинтересовалась у главы региона, зачем он опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает заключённого.

Глава Чечни объяснил, что гордится своим наследником, который, оставшись наедине с обвиняемым в сжигании Корана, стал его избивать.

"Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный", — пересказала содержание беседы с Кадыровым Собчак.

Кадыров заявил, что Собчак "начала эту волну" и посоветовал ей писать заявление и выходить на пикет. Он заверил, что его сын Адам понесёт наказание, если такое решение вынесет суд.

Собчак призналась, что после беседы с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж.

"Редакцию пока из России вывозить не буду, но загранпаспорта все приготовили", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

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