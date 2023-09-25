Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео избиения его сыном Адамом Кадыровым сжигателя Корана Никиты Журавеля.
Он отметил, что не любит недосказанность, поэтому надо поставить правдивую и честную точку.
"Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание", — отметил президент Чеченской Республики.
По его словам, посягательство на святое присуще только людям аморальным и продажным, желающим расколоть общество и эти провокаторы — опухоль на теле, которую надо прижигать.
Адама всегда отличало желание расти среди более старших и у него сформировались взрослые идеалы чести, достоинства и защиты религии, подытожил Кадыров.
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