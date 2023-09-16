Учительницу русского языка из школы № 8 города Одинцово Московской области Гульчехру Каримову обвинили в неграмотности из-за национальности. Об этом сообщает "База".
Отмечается, что виной всему стал один пост в сообществе, в котором анонимный автор возмутился, что на уроке у пятиклассников преподавательница неправильно произвела транскрипцию слова.
Он показал фото тетради, заявив, что в транскрипции нигде не указана мягкость согласных. Дети якобы пытались поправить педагога, но услышали только требование писать так, как было сказано.
Другие сообщества также подхватили информацию, и скоро под постами в сообществе школы массово начали появляться комментарии, что учителя нужно уволить.
Позже оказалось, что все обвинения беспочвенны. В разговоре с журналистами Telegram-канала коллеги преподавательницы рассказали, что у неё двадцать лет стажа, она окончила вуз по специальности.
Руководство школы после появления публикаций в интернете проверило работу учителя и никаких ошибок не нашло, а дети рассказали, что никогда с преподавателем не спорили.
Сама Гульчехра в школе начала работать в этом учебном году и боялась, что из-за её национальности могут возникнуть недопонимания, но не ожидала, что всё случится так быстро.
Новости про "безграмотную учительницу-мигрантку" мог запустить один из родителей, которому не понравилась национальность Гульчехры, предполагают сотрудники учебного заведения.
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