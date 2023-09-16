В Подмосковье учительницу русского языка ложно обвинили в неграмотности из-за национальности

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Учительницу русского языка из школы № 8 города Одинцово Московской области Гульчехру Каримову обвинили в неграмотности из-за национальности. Об этом сообщает "База".

Фото: flickr. com

Отмечается, что виной всему стал один пост в сообществе, в котором анонимный автор возмутился, что на уроке у пятиклассников преподавательница неправильно произвела транскрипцию слова.

Он показал фото тетради, заявив, что в транскрипции нигде не указана мягкость согласных. Дети якобы пытались поправить педагога, но услышали только требование писать так, как было сказано.

Другие сообщества также подхватили информацию, и скоро под постами в сообществе школы массово начали появляться комментарии, что учителя нужно уволить.

Позже оказалось, что все обвинения беспочвенны. В разговоре с журналистами Telegram-канала коллеги преподавательницы рассказали, что у неё двадцать лет стажа, она окончила вуз по специальности.

Руководство школы после появления публикаций в интернете проверило работу учителя и никаких ошибок не нашло, а дети рассказали, что никогда с преподавателем не спорили.

Сама Гульчехра в школе начала работать в этом учебном году и боялась, что из-за её национальности могут возникнуть недопонимания, но не ожидала, что всё случится так быстро.

Новости про "безграмотную учительницу-мигрантку" мог запустить один из родителей, которому не понравилась национальность Гульчехры, предполагают сотрудники учебного заведения.

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