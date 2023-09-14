Популярные и уникальные имена: статистика имен в Тюменской области 2023 года

Известны самые редкие и наиболее популярные имена для девочек и мальчиков в Тюменской области в текущем 2023 году. Эти сведения были опубликованы на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как сообщает Megatyumen.ru, в этом году в регионе были зарегистрированы необычные имена для мальчиков, такие как Мирослав-Мудариз, Линир, Амирджан, Сабур и Абдумалик, а также для девочек: Адэль, Реана, Айсаль, Хафса и Айдеми.

Кроме того, среди наиболее популярных имен для девочек в этом году оказались 289 Софий, 254 Анны и столько же Ев, 204 Варвары и 197 Марий. Что касается мальчиков, наиболее популярными именами оказались Артем (282), Александр (279), Михаил (257), Максим (211) и Дмитрий (205).

В роддоме Тюмени появились на свет также Доминик и Доминика. Их мамой стала Виолетта, которая приехала на роды из тундры Мессояхи.

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