Популярные и уникальные имена: статистика имен в Тюменской области 2023 года

Известны самые редкие и наиболее популярные имена для девочек и мальчиков в Тюменской области в текущем 2023 году. Эти сведения были опубликованы на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.