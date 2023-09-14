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В Волгограде сто крепких мужчин готовятся к массовой драке в центре города

1:05
Общество

В массовой драке в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде сойдутся стенку на стенку сто крепких мужчин. К столкновению, которое анонсировано на предстоящую субботу, 16 сентября, также готовятся полиция и медики скорой помощи. Об этом сообщает V1.RU.

В Волгограде сто крепких мужчин готовятся к массовой драке в центре города
Фото: Openverse

Организатор масштабного столкновения Александр Поручиков рассказал, что кулачный бой будет проходить в рамках масштабного славянского фестиваля "Двуглавый орёл". Каждый из участников перед поединком подпишет особую бумагу, что все риски берёт на себя и претензий к соперникам или организаторам не имеет.

Бой стенка на стенку станет главным событием фестиваля, в котором примут участие сто бойцов из разных городов России. В основном это молодёжь в возрасте около 20 лет со спортивными разрядами. Но будут и опытные 55-летние тренеры.

Организатор уверяет, что массовое боксирование не перетечёт в массовые же беспорядки.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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