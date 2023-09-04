В Дагестане подростки устроили массовую драку, которая закончилась стрельбой и бегством от полиции. Об этом сообщает Telegram-канал "База".
По данным издания, парни что-то не поделили у стен гимназии №11 Махачкалы. Началась драка стенка на стенку.
От такого зрелища растерялись и оказавшиеся поблизости взрослые, которые не стали даже разнимать подростков. В итоге ситуация накалилась ещё больше, вскоре у школы раздались выстрелы — предположительно, из травматического оружия.
Прибывшие на место полицейские успели задержать двоих участников стрелки, остальные быстро разбежались в разные стороны. Юным бойцам придётся теперь отвечать на расспросы о причинах столь масштабной разборки.
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