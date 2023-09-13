В столице Германии — Берлине какой-то неизвестный художник на стене жилого дома нарисовал огромного президента Украины Владимира Зеленского, который пожирает солдата ВСУ.
Как сообщают местные СМИ, этот неизвестный человек сейчас находится в розыске.
Может премию хотят дать за правдивый рисунок, отмечают российские Telegram-каналы. 500 тысяч украинских жизней "Зеленский уже сожрал", и ещё продолжает, отметили военкоры.
Напомним, недавно на Украине студентам предложили вступать в Вооружённые силы в обмен на бесплатное обучение.
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