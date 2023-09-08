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На Украине студентам предложили вступать в ВСУ в обмен на бесплатное обучение

0:56
Мир

Украинским студентам предложили вступать в ряды ВС в обмен на бесплатное обучение.

На Украине студентам предложили вступать в ВСУ в обмен на бесплатное обучение
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Проект такого закона уже внесли в Верховную Раду. Киев пока не имеет права забирать в качестве "мяса" студентов до 30 лет, получающих первое высшее образование, поскольку у них есть отсрочка на весь срок.

А чтобы заманить в ВСУ как можно больше боевиков, чиновники Незалежной выдумывают новые законы. Кстати, берут пример они со своих хозяев — с США. Именно там студентам пообещали простить долги за учёбу, если они отправятся воевать на стороне бандеровцев.

"На Украине тем, кто обучается на платной основе, но пойдет на фронт, тоже обещают "дополнительный бонус от государства". Если, конечно, им повезет остаться в живых", — комментирует ситуацию в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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