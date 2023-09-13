Emirates отказала стюардессе "Мисс Вселенная Канада" из-за прошлых проблем с питанием

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Авиакомпания Emirates, известная своим высоким статусом среди сотрудников, отклонила заявление стюардессы, ставшей победительницей конкурса "Мисс Вселенная Канада" в 2023 году, после того, как стало известно о ее прошлых проблемах с питанием. Информацию о данном случае она раскрыла в социальных сетях, и об этом сообщило издание Insider.

Фото: openverse

Мэдисон Квалтин рассказала о процедуре приема на работу, которую ей пришлось пройти, включая предоставление множества документов, в том числе результатов медицинского обследования.

В анкете Квалтин указала, что ранее имела опыт расстройства пищевого поведения, но в настоящее время она восстановилась и чувствует себя хорошо.

Однако спустя некоторое время она получила электронное письмо, в котором говорилось, что она не соответствует начальным требованиям для данной должности и не будет принята на работу.

"Мне неприятно видеть, что меня дискриминируют из-за преодоления расстройства пищевого поведения, которое не связано с выполнением обязанностей бортпроводника", — поделилась своим разочарованием "Мисс Вселенная Канада".

В 2023 году авиакомпания Emirates была включена в десятку лучших авиакомпаний мира с точки зрения качества обслуживания и трудоустройства. В этот рейтинг также вошли Singapore Airlines, Qatar Airways и ANA All Nippon Airways.

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