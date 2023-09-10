Специалисты МБУ "ЭВИС" сейчас активно справляются с последствиями сильных дождей в Челябинске. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации.
За последние 24 часа в Челябинске выпало 41 миллиметр осадков, что превышает месячную норму на 111%.
Диспетчерские службы получили 58 заявок о проблемах с подтоплениями, преимущественно из частных домов, где отсутствует система стоковой канализации для отвода воды.
Сотрудники МБУ "ЭВИС" уже успешно справились с подтоплениями в районе Валдайской и Труда, где произошел сильный ливень, а также устранили повреждения на дорожной сети.
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