В 2024 году в Башкортостане состоятся международные инклюзивные соревнования

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Международные инклюзивные творческие соревнования, ориентированные на выдающиеся достижения в сфере культуры и искусства среди лиц с ограниченными возможностями и инклюзивных художественных коллективов, запланированы на 2024 год в республике Башкортостан. Об этом объявила глава администрации Евгения Уваркина в Липецке, где впервые были проведены третьи инклюзивные игры.

"Третьи Международные инклюзивные творческие игры завершены. Символический эстафетный факел, представляющий собой дельфина, был передан в Башкортостан", — сообщила Уваркина в своем канале в Telegram.

Более 3,1 тысячи участников из 19 стран приняли участие в третьих Международных инклюзивных творческих играх, которые проходили в Липецке с 5 по 10 сентября. В рамках соревнований были представлены 32 номинации в восьми различных художественных жанрах. Более 1,2 тысячи участников приняли участие в очных соревнованиях, и еще более 1,8 тысячи — в дистанционном формате.

Международные инклюзивные творческие игры представляют собой состязания на высшем уровне в области культуры и искусства среди победителей региональных фестивалей России и других стран мира среди лиц с ограниченными возможностями и инклюзивных творческих коллективов. Первые такие игры в мире прошли в Москве в 2016 году. В состав сборных команд из разных регионов вошли победители и лауреаты всероссийских и международных фестивалей и конкурсов среди людей с различными видами ограничений в подвижности. Участники прибыли из разных стран, включая Казахстан, Францию, Италию, Нидерланды, Аргентину и другие.

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