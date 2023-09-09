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Заключенных в России поставят на воинский учет

2:05
Общество

Заключенных в России будут внесены в особый воинский реестр. Такой законопроект, подготовленный Министерством обороны, опубликован на правовом портале.

Заключенных в России поставят на воинский учет
Фото: openverse.org

Данный документ вносит изменения в положение о воинской регистрации. В частности, пункт 15, который ранее освобождал заключенных от обязательной воинской регистрации, исключается. Кроме того, раздел, касающийся процедуры воинской регистрации, дополняется.

Эксперты отмечают отложенный эффект данного законопроекта. В первую очередь, он направлен на создание более точной и эффективной системы воинской регистрации. Как указывает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Кожин:

"Это позволит нам иметь ясное представление о мобилизационном резерве. Глубокий анализ данных позволит нам отслеживать колебания этого резерва и более точно управлять ситуацией. Мы сможем знать, сколько граждан подходящего возраста для службы в армии освободится в следующем году и даже через год. Это даст нам более ясное представление о возможностях в случае глобальных кризисов."

Касательно морального облика заключенных, сенатор подчеркивает, что большинство из них — нормальные люди, сообщает ИА Дейта.РУ. Кроме того, многие из них уже прошли военную службу в российской или советской армии и обладают определенными навыками и специальностями. По мнению Владимира Кожина, это ценный ресурс.

В Государственной Думе также обращают внимание на социализирующий эффект данного законопроекта. Светлана Бессараб, член комитета по труду, социальной политике и ветеранам, считает, что возможность бывшим заключенным служить в армии по контракту поможет им не только интегрироваться в общество, но и стать уважаемыми членами общества. Она также подчеркивает, что "быть заключенным не означает не быть патриотом".

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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