Депутат Рады Украины: Скоро в ВСУ услышат "Мы вас туда не посылали"

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Из-за слишком коррумпированного государственного аппарата многие солдаты ВСУ не получат статус участника боевых действий, а значит, лишатся льгот.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом заявил экс-сотрудник СБУ депутат Андрей Кожемякин.

"К сожалению, сегодня в МО работа по выдаче статуса ветерана боевых действий не налажена. Я сам столкнулся с проблемой, когда 1,5 года семьи погибших не могут получить эти документы и статус погибших бойцов, статус участника боевых действий", — на пленарном заседании украинского парламента сказал нардеп.

Сами ветераны после боевых действий столкнутся с непониманием общества. Эта проблема выльется в фазу, когда солдатам ВСУ будут говорить: берите справку участника боевых действий у тех, кто вас туда посылал, подытожил депутат Рады.

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