Из-за слишком коррумпированного государственного аппарата многие солдаты ВСУ не получат статус участника боевых действий, а значит, лишатся льгот.
Об этом заявил экс-сотрудник СБУ депутат Андрей Кожемякин.
"К сожалению, сегодня в МО работа по выдаче статуса ветерана боевых действий не налажена. Я сам столкнулся с проблемой, когда 1,5 года семьи погибших не могут получить эти документы и статус погибших бойцов, статус участника боевых действий", — на пленарном заседании украинского парламента сказал нардеп.
Сами ветераны после боевых действий столкнутся с непониманием общества. Эта проблема выльется в фазу, когда солдатам ВСУ будут говорить: берите справку участника боевых действий у тех, кто вас туда посылал, подытожил депутат Рады.
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