Из-за слишком коррумпированного государственного аппарата многие солдаты ВСУ не получат статус участника боевых действий, а значит, лишатся льгот.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.