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Бондаренко: "Мы ещё увидим, как Евросоюз будет ремонтировать "Северные потоки""

1:10
Экономика

Зависимость Европейского Союза от российского газа осталась, а значит, транзит через украинскую газотранспортную систему будет продолжен.

Бондаренко: "Мы ещё увидим, как Евросоюз будет ремонтировать "Северные потоки""
Фото: wikimedia.org

Об этом заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

"И в 2024 году будет, и в 2025 году и далее. Более того, мы станем свидетелями того, как европейские государства начнут ремонтировать "Северные потоки". Потому что они критически зависят от цены на газ. И не хотят зависеть от СПГ, который им предлагают США, устанавливая свою цену на газ. Это шантаж. Они хотели бы быть более гибкими в этом отношении", — в интервью YouTube-каналу "Да это так" сказал эксперт.

Он уверен, что ФРГ кардинально поменяет позицию, поскольку там много концернов зависят от газа из РФ. Например, BASF, который финансирует СДПГ, являющейся членом коалиции.

А если эта партия выйдет оттуда, то наступит паралич власти. То есть Берлин скоро может занять совсем другую позицию, нежели сегодня, подытожил Бондаренко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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