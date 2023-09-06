Варшава нарушила общеевропейские принципы, закрыв польские рынки для сельхозпродукции Украины.
Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич.
По его словам, такое вето вредит обороноспособности Киева и не соответствует правилам ЕС по доступу на рынки.
"От экспорта с/х продукции в значительной степени наполняется бюджет Украины. А этот бюджет идет на цели нашей победы. Потому для нас это вопрос чрезвычайно чувствительный, для украинской стороны", — в эфире телеканала ВВС отметил дипломат.
Но он не хотел бы акцентировать внимание, что причиной всего этого является агрессия Кремля. Поскольку все усилия Запад должен сообща направлять на Россию, а не начинать "междоусобицу".
"Мы должны уже готовиться, что Украина будет членом Евросоюза, нужно налаживать в сельскохозяйственной сфере определённые механизмы коопераций. В этой ситуации мы можем обойтись без запретов, без ограничений, а действовать через позитив", — подытожил Зварич.
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