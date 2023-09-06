Украина обвинила Польшу в подрыве обороноспособности страны

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Варшава нарушила общеевропейские принципы, закрыв польские рынки для сельхозпродукции Украины.

Фото: mirtesen.ru

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич.

По его словам, такое вето вредит обороноспособности Киева и не соответствует правилам ЕС по доступу на рынки.

"От экспорта с/х продукции в значительной степени наполняется бюджет Украины. А этот бюджет идет на цели нашей победы. Потому для нас это вопрос чрезвычайно чувствительный, для украинской стороны", — в эфире телеканала ВВС отметил дипломат.

Но он не хотел бы акцентировать внимание, что причиной всего этого является агрессия Кремля. Поскольку все усилия Запад должен сообща направлять на Россию, а не начинать "междоусобицу".

"Мы должны уже готовиться, что Украина будет членом Евросоюза, нужно налаживать в сельскохозяйственной сфере определённые механизмы коопераций. В этой ситуации мы можем обойтись без запретов, без ограничений, а действовать через позитив", — подытожил Зварич.