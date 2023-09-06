Политолог рассказал об угрозе революции в России

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло объяснил, какой тип революции может разгореться в России.

Фото: "Митинг 6 мая 2013 (8 of 10).jpg" by andreyshabaev is licensed under CC BY 2.0.

Политолог рассказал, что революции происходят тогда, когда в стране накапливаются неразрешимые противоречия.

Манойло отметил, что организовать переворот в России сложно. Он разделил цветные революции на два типа — столичные и внестоличные.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский высказался об угрозе революции в России.

Политолог считает, что революция провалится, даже если протестовать будут Москва, Санкт-Петербург и Казань. Гораздо опаснее, по его словам, внестоличный тип революции, когда в движение приходят окраины, а затем "пожар" перекидывается на столицу.

"Так сделали в Боливии в 2019-м, когда сковырнули Моралеса. Или в Армении в 2018-м, когда Пашинян организовал шествие на Ереван. Как тут не вспомнить знаменитый "поход на Рим", благодаря которому к власти пришёл Муссолини?" — цитирует слова политического эксперта argumenti.ru.

Манойло посоветовал не расслабляться, однако выразил уверенность в том, что Запад не будет вмешиваться во внутренние дела России, так как он полностью сосредоточен на украинском конфликте.

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