Самойлов: Россия выбьет ВСУ из Харькова и Днепра, когда США вовремя развяжут новую войну

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Геополитические интересы России решаются не на СВО. Если бы всё касалось только Украины, этот вопрос армия РФ решила бы давно.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Сейчас Россия своими сдерживающими действиями инициирует вопросы в мировом масштабе, уверен экс-проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

Ранее глава страны Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на пресс-конференции по результатам переговоров с Реджепом Эрдоганом сказали, что речь идёт не о пробуксовке наступления ВСУ, а о его провале. При этом враг всё равно продолжает атаковать всеми силами, желая добиться хоть чего-то, отметили они.

"А то, что киевский режим продолжает убивать огромное количество людей, то я надеюсь, что мы организуем ростовский военный трибунал, который вынесет им справедливый приговор", — отметил эксперт.

ВС РФ может решить задачи по продвижению до Киева, а у Украины глубина обороны небольшая. Она строит сооружения под Харьковом и пытается укрепить Днепропетровск. Однако если армия России будет действовать по-военному грамотно, то она обойдёт эти города, заблокирует их и освободит, подчеркнул Самойлов.

Ну и, наконец, РФ ждёт, когда США решатся на противостояние с Китаем за Тайвань.

"В карточных играх ждут, кто моргнёт первым. Мы тоже ждём своего момента. Он не наступил", — подытожил аналитик.

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