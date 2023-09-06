Американский аналитик Дельвин: "Мы готовимся проиграть две войны"

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Почти весь истеблишмент США считает, что защита Киева обеспечит безопасность Тайваня.

Фото: "Andy Harris" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Но на самом деле помощь ВСУ делает Тайвань более уязвимым, убеждён американский колумнист Брэдли Дельвин в American Conservcative.

Многие люди в США не учитывают то, что, если Пекин действительно предпримет шаги в отношении Тайваня в два-три года, запасы, уже опустошённые благодаря помощи киевской власти, сделают помощь Тайваню сложной и дорогостоящей, если американские политики решатся на это.

"Внешнеполитический истеблишмент, проигравший в Ираке и Афганистане, закладывает основу для поражений еще в двух войнах по своему выбору, против России и Китая — обеих ядерных держав, ставя на кон человеческую цивилизацию", — подытожил журналист.

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