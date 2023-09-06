Почти весь истеблишмент США считает, что защита Киева обеспечит безопасность Тайваня.
Но на самом деле помощь ВСУ делает Тайвань более уязвимым, убеждён американский колумнист Брэдли Дельвин в American Conservcative.
Многие люди в США не учитывают то, что, если Пекин действительно предпримет шаги в отношении Тайваня в два-три года, запасы, уже опустошённые благодаря помощи киевской власти, сделают помощь Тайваню сложной и дорогостоящей, если американские политики решатся на это.
"Внешнеполитический истеблишмент, проигравший в Ираке и Афганистане, закладывает основу для поражений еще в двух войнах по своему выбору, против России и Китая — обеих ядерных держав, ставя на кон человеческую цивилизацию", — подытожил журналист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.