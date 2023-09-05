Супруга главы Украины Елена Зеленская пожаловалась, что совсем не видит своего мужа.
Она рассказывает, что сейчас их семья разделена, потому что сам Зеленский больше не выступает в роли мужа, и "занят войной". Елена отметила, что ей очень не хватает мужского внимания.
"Нужен рядом муж, а не историческая личность. Может быть, это звучит немного эгоистично, но это действительно так. Сейчас у нас есть возможность видеться, но не так часто, как хотелось бы", — в беседе с британским телеканалом ВВС рассказала супруга Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский рассказал, что Украине после ареста олигарха Игоря Коломойского будет хорошо.
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