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Зеленский собрался сбежать, "честно проиграв" выборы: "Все свободны!"

1:07
Мир

Владимир Зеленский хочет получить гарантии безопасности, сбросить ответственность и поскорее уехать из страны.

Зеленский собрался сбежать, "честно проиграв" выборы: "Все свободны!"
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

"К Зеленскому будет такое количество претензий со стороны украинцев, его будут, мягко говоря, не любить. И он прекрасно отдаёт себе отчёт — пока идёт активная фаза боевых действий, люди ещё пытаются как-то свои эмоции сдерживать. Если война остановится, то весь этот накопившийся негатив выплеснется по отношению к Зеленскому", — в эфире канала "Politeka" отметил эксперт.

Зеленский хочет, чтобы на выборах выиграл другой человек, который ему даст какие-то гарантии, а сам он снимет с себя ответственность, поскольку жизнь на Украине станет всё трудней.

"Я сделал всё, что смог, всем спасибо, все свободны", — процитировал будущие слова Зеленского Корнейчук.

Украинский лидер не хочет больше этой власти, он отдаёт себе отчёт, что пора уходить, но пока не может этого сделать, подытожил политолог.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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