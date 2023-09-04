Владимир Зеленский хочет получить гарантии безопасности, сбросить ответственность и поскорее уехать из страны.
Об этом сообщил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.
"К Зеленскому будет такое количество претензий со стороны украинцев, его будут, мягко говоря, не любить. И он прекрасно отдаёт себе отчёт — пока идёт активная фаза боевых действий, люди ещё пытаются как-то свои эмоции сдерживать. Если война остановится, то весь этот накопившийся негатив выплеснется по отношению к Зеленскому", — в эфире канала "Politeka" отметил эксперт.
Зеленский хочет, чтобы на выборах выиграл другой человек, который ему даст какие-то гарантии, а сам он снимет с себя ответственность, поскольку жизнь на Украине станет всё трудней.
"Я сделал всё, что смог, всем спасибо, все свободны", — процитировал будущие слова Зеленского Корнейчук.
Украинский лидер не хочет больше этой власти, он отдаёт себе отчёт, что пора уходить, но пока не может этого сделать, подытожил политолог.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.