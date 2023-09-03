Владимир Зеленский заявил, что "конкретно поговорил" с Эммануэлем Макроном

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл "конкретную беседу" с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Фото: edition.cnn.com

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя, каждое из направлений. Передал актуальные потребности в обороне. Обсудили конкретику безопасности в Черном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продлен", — отметил лидер европейского государства.

Он также рассказал, что обсудил с высокопоставленным собеседником из Пятой республики активное лидерство Франции в работе по воплощению в жизнь его "Формулы мира".