Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл "конкретную беседу" с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Подробно обсудили ситуацию на поле боя, каждое из направлений. Передал актуальные потребности в обороне. Обсудили конкретику безопасности в Черном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продлен", — отметил лидер европейского государства.
Он также рассказал, что обсудил с высокопоставленным собеседником из Пятой республики активное лидерство Франции в работе по воплощению в жизнь его "Формулы мира".
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