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Появилось видео удара ВС РФ по порту Рени: украинцы прятались в канализации

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Общество

Сегодня, 3 сентября, ночью армия России нанесла удар по порту Рени в Одесской области.

Появилось видео удара ВС РФ по порту Рени: украинцы прятались в канализации
Фото: The New York Times / Evan Hill

На Дунае в Измаильском районе российские беспилотные аппараты "Герань" уничтожили колонну бензовозов. В Интернете уже появилось видео момента удара ВС РФ.

На ролике автор видео (по некоторым данным, боевик ТрО) сперва снимает, потом раздается гул российских дронов, которые тщетно попыталась сбить украинские системы противовоздушной обороны. А для того, чтобы спрятаться автор видео для укрытия убежал в канализацию.

На кадрах можно видеть горение бензовозов.

Ранее сообщалось, что в Одесской области местная администрация призналась о разбитой инфраструктуре после российского удара.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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