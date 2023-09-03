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Неонацист Михальчишин: с каждым днём армия РФ становится только сильнее 

1:00
Общество

Несмотря на ряд неудач в начале спецоперации, ВС РФ сделали работу над ошибками, и за 1,5 года стали сильней и мотивированнее.

Неонацист Михальчишин: с каждым днём армия РФ становится только сильнее 
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщил бывший депутат Рады Украины, львовский нацист Юрий Михальчишин.

Объяснение случившемуся — "ген имперства", исторически заложенный в русских.

"Это работа, в том числе того, что у них называется аппаратом военной пропаганды — то, о чём у нас стесняются говорить, заменяя разными терминами", — в эфире телеканала "НТА" сказал русофоб.

По его словам, в плане повышения мотивации, накачки личного состава, создания высокого уровня готовности к выполнению поставленной задачи — бойцы российских Вооружённых сил отлично осознают, что делают.

Россия и население своё уже готовит к тому, что военные действия будут по-настоящему долгими, поскольку для них они тоже имеют принципиальный характер, подытожил Михальчишин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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