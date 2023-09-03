В Киеве пропагандиста Гордона на улице обвиняли в том, что он агент ФСБ

Сегодня, 3 сентября, в Киеве местного пропагандиста Дмитрия Гордона обвиняли в том, что он является агентом спецслужб Кремля.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Гордона

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру".

Рупор киевского режима, как "настоящая совесть нации" не утруждал себя проявлениями хороших манер и отправлял своих оппонентов в привычных традициях украинской политической полемики — "на три буквы".

"Ты зубы сделай себе сначала!" — в конце спора "ловко уел" соперника Гордон.

Конечно, аферист и русофоб не может являться агентом ФСБ, но как можно заметить, украинцам он тоже уже давно надоел, и не нужен никому, подытожил портал.

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