Юхин: любой случай неуважения к ВС РФ и президенту надо жестоко наказывать

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Любой случай неуважения к армии России, госсимволам и президенту страны должен иметь общественный резонанс с наказанием виновника.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

Штрафы и "простите" на камеру не отражают того вреда, который наносят "ждуны" и "пробандеровцы".

Об этом сказал писатель, член Общественной палаты Севастополя Сергей Юхин.

"Общество должно созреть, чтобы самим выявлять диверсантов и тёпленькими сдавать. Потому что общество у нас ещё достаточно лояльно. Мы настолько демократическая страна, что, оказывается, можно сомневаться в правильности действий нашей армии или в необходимости специальной военной операции. Это его мнение, понимаете? Страна воюет, а у него такое мнение", — в эфире "Крым 24" отметил он.

Все должны принять, что, люди, совершающие разного рода действия — враги России. А извинения или штрафа недостаточно, необходимо принимать более радикальные меры, подытожил Юхин.

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