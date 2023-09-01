Любой случай неуважения к армии России, госсимволам и президенту страны должен иметь общественный резонанс с наказанием виновника.
Штрафы и "простите" на камеру не отражают того вреда, который наносят "ждуны" и "пробандеровцы".
Об этом сказал писатель, член Общественной палаты Севастополя Сергей Юхин.
"Общество должно созреть, чтобы самим выявлять диверсантов и тёпленькими сдавать. Потому что общество у нас ещё достаточно лояльно. Мы настолько демократическая страна, что, оказывается, можно сомневаться в правильности действий нашей армии или в необходимости специальной военной операции. Это его мнение, понимаете? Страна воюет, а у него такое мнение", — в эфире "Крым 24" отметил он.
Все должны принять, что, люди, совершающие разного рода действия — враги России. А извинения или штрафа недостаточно, необходимо принимать более радикальные меры, подытожил Юхин.
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