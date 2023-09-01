Царьград: "Кремль построили азербайджанцы" — русскую историю переписывают для мигрантов

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

"Москву основал Хан Москал из рода Дулатов", "Кремль построили азербайджанцы", "Москва — это копия города Сарайшык в Казахстане" — такую русофобскую "мировую историю" для мигрантов активно сейчас распространяют в Сети.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Смешного тут мало, люди, начитавшиеся этого бреда, проживают рядом. У многих теперь абсолютно чёткое понимание, что русская земля принадлежит им, а отнюдь не нам. И этого бреда становится все больше и больше.

Фальсификация истории РФ идёт полным ходом. Например, сайт новостей Axar.az рассказывает историю об "азербайджанском происхождении Кремля". И этот портал сегодня по посещаемости в Азербайджане занимает третье место, отмечает "Царьград".

Автор Ульфат Джавад сообщает, что "Кремль построил азербайджанец". В Википедии даже соорудили статью на эту тему. Впервые про "архитектора Кремля" Алис Керемли написал в 1941 году советский прозаик Сергей Бородин в художественном романе "Дмитрий Донской". Писатель являлся выходцем из знатного татарского рода, работал в Закавказье, и потому увлекался восточными мотивами. Он придумал зодчего Алиса, назвав его персиянином. Тогда такое хорошо укладывалось в рамки "сталинской дружбы народов". Но кто мог подумать, что художественный вымысел спустя столько лет втемяшится в головы.

И это не смешно, отмечает телеканал, ведь когда-то мы все смеялись над тем, что "украинцы выкопали Чёрное море". А в итоге нацистский режим вырос на этой галиматье. Эта галиматья культивируется планомерно сегодня уже во всех национальностях, подытожило издание.

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