"Москву основал Хан Москал из рода Дулатов", "Кремль построили азербайджанцы", "Москва — это копия города Сарайшык в Казахстане" — такую русофобскую "мировую историю" для мигрантов активно сейчас распространяют в Сети.
Смешного тут мало, люди, начитавшиеся этого бреда, проживают рядом. У многих теперь абсолютно чёткое понимание, что русская земля принадлежит им, а отнюдь не нам. И этого бреда становится все больше и больше.
Фальсификация истории РФ идёт полным ходом. Например, сайт новостей Axar.az рассказывает историю об "азербайджанском происхождении Кремля". И этот портал сегодня по посещаемости в Азербайджане занимает третье место, отмечает "Царьград".
Автор Ульфат Джавад сообщает, что "Кремль построил азербайджанец". В Википедии даже соорудили статью на эту тему. Впервые про "архитектора Кремля" Алис Керемли написал в 1941 году советский прозаик Сергей Бородин в художественном романе "Дмитрий Донской". Писатель являлся выходцем из знатного татарского рода, работал в Закавказье, и потому увлекался восточными мотивами. Он придумал зодчего Алиса, назвав его персиянином. Тогда такое хорошо укладывалось в рамки "сталинской дружбы народов". Но кто мог подумать, что художественный вымысел спустя столько лет втемяшится в головы.
И это не смешно, отмечает телеканал, ведь когда-то мы все смеялись над тем, что "украинцы выкопали Чёрное море". А в итоге нацистский режим вырос на этой галиматье. Эта галиматья культивируется планомерно сегодня уже во всех национальностях, подытожило издание.
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