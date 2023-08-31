Россиянам объяснили, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне имеют возможность отказаться от предоставления своих биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября. Как уточнили в Роскачестве, нет жестких сроков для принятия решения об отказе от хранения и использования биометрии.

Фото: openverse

С начала июня начал действовать закон, по которому биометрические персональные данные будут обрабатываться исключительно внутри ЕБС. Организации, включая банки, которые хранят биометрические данные, должны передать эту информацию до 30 сентября 2023 года. Одновременно с этим они обязаны предупредить своих клиентов за 30 дней о том, что их биометрические данные будут переданы в ЕБС.

"Информация о том, что возможность отказа от передачи и использования биометрических данных будет доступна только до 1 сентября, активно обсуждается. Однако это не соответствует действительности", — отметили представители Роскачества.

Они подчеркнули, что нет жестких временных рамок для принятия решения об отказе от хранения и использования биометрических данных в базе.

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