В движении "Народный сад" предсказали волну раскулачивания дачников

В движении "Народный сад" предсказали волну раскулачивания дачников

Фото: openverse.org

Федор Мезенцев во главе общественного движения "Народный сад" выразил свои опасения относительно возможных последствий новых мер по определению заброшенных земельных участков в России. Он высказал беспокойство о том, что такие меры могут спровоцировать волну давления на владельцев дач и участков, аналогичную раскулачиванию. Это он поделился в интервью с "Радио 1".

В контексте предложенных изменений в России, целью которых является установление критериев для определения неиспользуемых и заброшенных земельных участков, Мезенцев отметил, что проблема заброшенных участков в садоводческих объединениях возникла еще в 1992 году.

В то время был принят новый земельный кодекс, который позволил превращать такие участки в собственность. Ранее подтверждением владения земельным участком была только членская книжка садовода, в которой было четко указано, что если участок не используется в течение трех лет, земля может быть изъята. В таком случае бывшему владельцу компенсировались его затраты, и участок передавался новому члену общества.

"В 1992 году появилась частная собственность. Чем дальше от Москвы, тем проблема заброшенных участков острее. В ближнем Подмосковье не более 1% участков можно условно считать заброшенными. При этом в таких районах как Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамск уже более 30% условно заброшенных участков", — уточнил Мезенцев.

Сегодня уже существуют законодательные нормы, определяющие степень заброшенности земельного участка, а также предусмотрена административная ответственность за неиспользование участка по назначению. Мезенцев подчеркивает, что в соответствии с действующим законодательством нельзя просто так спилить взрослое дерево на своем участке. Для этого требуется получить разрешение и оплатить спил, что может быть недоступно пенсионерам и другим собственникам.

"То, что сегодня предлагается, вызывает большие сомнения. Если передать дополнительные полномочия органам местного самоуправления, то вполне возможно, что может начаться волна раскулачивания дачников по всей стране. Если такие изменения будут внесены, то многие собственники, которые добросовестно пользуются участком, но не всегда могут его содержать, могут попадать под критерии недобросовестных", — отметил собеседник "Радио 1".

С точки зрения эксперта, не следует ужесточать критерии для определения заброшенных участков и не давать чиновникам дополнительных полномочий по изъятию таких земель.

Вместо этого он предлагает предоставить садоводческим товариществам возможность преобразовать эти участки в юридическую собственность с возможностью дальнейшего перераспределения среди заинтересованных членов объединения. Эксперт утверждает, что оспаривать подобное решение и выиграть суд у администрации практически невозможно.

"Сейчас станет намного проще признать участок бесхозным и заброшенным. Администрация будет заинтересована в выполнении определенного плана для получения премий. Таким образом, могут начать грести всех под одну гребёнку. Дальше эта земля переходит в собственность муниципального образования, после чего продаётся с аукциона или передача его льготным категориям граждан", — рассказал Мезенцев.

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