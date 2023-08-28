В Карелии за полгода умерло в два раза больше человек, чем родилось

По данным Карелиястат, с начала года в Карелии было зарегистрировано 2143 рождения и 4337 смертей. Эта информация высвечивает тревожную тенденцию, поскольку естественная убыль населения достигла 2194 человек.

Фото: openverse

Число смертей превысило число рождений в два раза. Чтобы представить контекст, в течение первой половины 2019 года в Карелии произошло 2751 рождение и 4438 смертей. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 3009 рождений и 5307 смертей, сообщает karelinform.ru.

Что касается браков и разводов, то за первые шесть месяцев 2023 года в Карелии официально вступили в отношения 1575 пар, в то время как 1370 пар развелись. Оба показателя лишь ненамного выше, чем в предыдущем году. Примечательно, что уровень разводов составляет 87 на 100 браков.

Стоит отметить, что за последние 20 лет в Карелии сократилась треть трудоспособного населения.

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