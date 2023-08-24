Сеть ресторанов Subway купит частная компания Roark Capital

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Сеть быстрого питания Subway объявила о приобретении компании Roark Capital, специализирующейся на частных инвестициях и управляющей активами на сумму $37 млрд. Это событие играет важную роль в долгосрочной трансформации бизнеса Subway, как сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Фото: CHICHI7YT, CC BY-SA 4.0

Хотя стоимость сделки не разглашается, ранее СМИ оценивали стоимость Subway примерно в $10 млрд.

Roark Capital специализируется на инвестировании в область услуг и франшизных бизнес-моделей и управляет такими известными брендами, как Carvel, Cinnabon и Buffalo Wild Wings.

Главный исполнительный директор Subway, Джон Чидси, подчеркнул, что эта сделка отражает потенциал роста Subway и огромную ценность её бренда. После перехода в новое владение компания планирует продолжить реализацию стратегии, направленной на увеличение объема продаж, внедрение инноваций и расширение за рубежи.

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