После серии пластических операций у Киркорова обнаружили миллионные долги по налогам

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Известный поп-король России, Филипп Киркоров, всегда славился своей эксцентричностью и непредсказуемостью. Об этом сообщает издание ДНИ. РУ.

Фото: Личный инстаграмм-аккаунт Филиппа Киркорова

Недавно он снова доказал, что остаётся верен своей репутации, представ перед публикой в совершенно необычном облике. Артист решил кардинально изменить свой внешний вид, и этот шаг не остался незамеченным.

Освежающая переменная в облике

Киркоров теперь предстал в новом свете — он стал обладателем замечательной пепельно-блондиновой прически и ухоженного телосложения.

Финансовые аспекты

Тем не менее, помимо восхищения переменой внешности Киркорова появились обсуждения и вопросы, связанные с его финансовым положением. Согласно некоторым источникам, исполнитель накопил немаленький долг перед Федеральной службой по налогам.

По информации СМИ, артисту предъявлены требования о погашении многомиллионной суммы. Речь идёт о неуплате налогов более чем на 3,3 миллиона рублей.

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