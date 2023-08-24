Известный поп-король России, Филипп Киркоров, всегда славился своей эксцентричностью и непредсказуемостью. Об этом сообщает издание ДНИ. РУ.
Недавно он снова доказал, что остаётся верен своей репутации, представ перед публикой в совершенно необычном облике. Артист решил кардинально изменить свой внешний вид, и этот шаг не остался незамеченным.
Киркоров теперь предстал в новом свете — он стал обладателем замечательной пепельно-блондиновой прически и ухоженного телосложения.
Тем не менее, помимо восхищения переменой внешности Киркорова появились обсуждения и вопросы, связанные с его финансовым положением. Согласно некоторым источникам, исполнитель накопил немаленький долг перед Федеральной службой по налогам.
По информации СМИ, артисту предъявлены требования о погашении многомиллионной суммы. Речь идёт о неуплате налогов более чем на 3,3 миллиона рублей.
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