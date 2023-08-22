Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В РФ введут запрет на вейпы с ароматизаторами
iPhone 15 Pro Max станет доступен для приобретения на 3–4 недели позже ожидаемой даты.
Певица Ольга Бузова появилась на отдыхе в купальнике сине-желтого цвета
Компания "Автотор" представила отечественные электродвигатели
Певица Наташа Королева и Глушко отметили фарфоровую свадьбу в Санкт-Петербурге
Житель Удмуртии месяцами насиловал несовершеннолетних подруг падчерицы в своём гараже
Залужный и Буданов осмотрели новые бункеры под Одессой для командования НАТО и ВСУ
Телеведущая Светлана Бондарчук запретила подписчикам писать нравоучения
Эксперт Завалишин: заблокировать YouTube с помощью сервиса от Ростелекома технически возможно

Администрация Джо Байдена опасается, что Трамп сбежит в Россию

0:53
Общество

Администрация действующего американского президента Джозефа Байдена опасается, что экс-президент США Дональд Трамп сбежит в РФ.

Администрация Джо Байдена опасается, что Трамп сбежит в Россию
Фото: facebook.com/DonaldTrump

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Именно так Трамп объяснил сумму залога, которую прокурор штата Джорджия назначила за его освобождение.

"Я предполагаю, она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко — возможно, в Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит", — иронизирует бывший глава Белого дома.

Золотые люксы заняты отдыхающими гражданами РФ — ведь в России бархатный сезон. Но Дональд Трамп может въехать в квартиру Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, подытожил ведущий Первого канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023

Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.

Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Российский пенсионер купил для дачи двух рабов за 20 тысяч рублей и попался
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
Последние материалы
Компания "Автотор" представила отечественные электродвигатели
Певица Наташа Королева и Глушко отметили фарфоровую свадьбу в Санкт-Петербурге
Житель Удмуртии месяцами насиловал несовершеннолетних подруг падчерицы в своём гараже
Австралийские ученые объяснили, зачем зимой каждый день съедать по яйцу
Sabah: горькая правда - победить русских невозможно
Залужный и Буданов осмотрели новые бункеры под Одессой для командования НАТО и ВСУ
Телеведущая Светлана Бондарчук запретила подписчикам писать нравоучения
Психолог Евгения Зарубина рассказала, как выбрать кружок для ребёнка
Эксперт Завалишин: заблокировать YouTube с помощью сервиса от Ростелекома технически возможно
Украина встретит День независимости у "моря гробов"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников