Администрация Джо Байдена опасается, что Трамп сбежит в Россию

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Администрация действующего американского президента Джозефа Байдена опасается, что экс-президент США Дональд Трамп сбежит в РФ.

Фото: facebook.com/DonaldTrump

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Именно так Трамп объяснил сумму залога, которую прокурор штата Джорджия назначила за его освобождение.

"Я предполагаю, она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко — возможно, в Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит", — иронизирует бывший глава Белого дома.

Золотые люксы заняты отдыхающими гражданами РФ — ведь в России бархатный сезон. Но Дональд Трамп может въехать в квартиру Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, подытожил ведущий Первого канала.

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