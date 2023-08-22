Администрация действующего американского президента Джозефа Байдена опасается, что экс-президент США Дональд Трамп сбежит в РФ.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Именно так Трамп объяснил сумму залога, которую прокурор штата Джорджия назначила за его освобождение.
"Я предполагаю, она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко — возможно, в Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит", — иронизирует бывший глава Белого дома.
Золотые люксы заняты отдыхающими гражданами РФ — ведь в России бархатный сезон. Но Дональд Трамп может въехать в квартиру Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, подытожил ведущий Первого канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.