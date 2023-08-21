Запад уже не говорит о победе Киева, но и поражение не признаёт

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В Вашингтоне уже не говорят о победе ВСУ, однако и поражение ещё не готовы признавать.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом пишут авторы итальянской газеты il Fatto Quotidiano.

"Украина, даже Лондон настроен скептично. И теперь Байден настаивает на переговорах", — пишет издание.

Распиаренный контрнаступ оказался медленным, кровавым и безуспешным. Западные спонсоры киевского режима устали от бесконечных провалов и уже не верят в войну "до победы". Теперь кураторы Незалежной начинают принуждать президента Владимира Зеленского к переговорам с Москвой.

Статья подчёркивает, что даже Великобритания изменила собственную позицию, поняв, что РФ всё не победить.