В Вашингтоне уже не говорят о победе ВСУ, однако и поражение ещё не готовы признавать.
Об этом пишут авторы итальянской газеты il Fatto Quotidiano.
"Украина, даже Лондон настроен скептично. И теперь Байден настаивает на переговорах", — пишет издание.
Распиаренный контрнаступ оказался медленным, кровавым и безуспешным. Западные спонсоры киевского режима устали от бесконечных провалов и уже не верят в войну "до победы". Теперь кураторы Незалежной начинают принуждать президента Владимира Зеленского к переговорам с Москвой.
Статья подчёркивает, что даже Великобритания изменила собственную позицию, поняв, что РФ всё не победить.
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.