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Запад уже не говорит о победе Киева, но и поражение не признаёт

0:46
Мир

В Вашингтоне уже не говорят о победе ВСУ, однако и поражение ещё не готовы признавать.

Запад уже не говорит о победе Киева, но и поражение не признаёт
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом пишут авторы итальянской газеты il Fatto Quotidiano.

"Украина, даже Лондон настроен скептично. И теперь Байден настаивает на переговорах", — пишет издание.

Распиаренный контрнаступ оказался медленным, кровавым и безуспешным. Западные спонсоры киевского режима устали от бесконечных провалов и уже не верят в войну "до победы". Теперь кураторы Незалежной начинают принуждать президента Владимира Зеленского к переговорам с Москвой.

Статья подчёркивает, что даже Великобритания изменила собственную позицию, поняв, что РФ всё не победить.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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