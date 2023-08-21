В сентябре в РФ могут объявить новую волну мобилизации, где начнут призывать в ряды ВС России мигрантов.
Об этом сообщил политолог Владимир Лепёхин.
"За весну и лето этого года руководство России несколько подстраховалось, предприняло ряд шагов с подготовкой правовой базы под эту мобилизацию", — в эфире своего интернет-канала отметил эксперт.
По его словам, для набора необходимого количества бойцов надо привлекать и мигрантов. Упор надо делать на тех, кто получил российское гражданство с 2000 года. И это было бы достаточно для обеспечения цели второй волны мобилизации, подчеркнул Лепёхин.
Но писатель из Чечни Герман Садулаев убеждён, что из одного типа людей боеспособное подразделение сделать трудно. В идеале собирать надо разных людей: возраст, социальное положение, статус, характер, профессии, наклонности. Именно из них умный командир может сделать хорошее войско, подытожил публицист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.