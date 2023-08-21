Лепёхин: осенью в России ждут новую мобилизацию с массовым призывом мигрантов

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

В сентябре в РФ могут объявить новую волну мобилизации, где начнут призывать в ряды ВС России мигрантов.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщил политолог Владимир Лепёхин.

"За весну и лето этого года руководство России несколько подстраховалось, предприняло ряд шагов с подготовкой правовой базы под эту мобилизацию", — в эфире своего интернет-канала отметил эксперт.

По его словам, для набора необходимого количества бойцов надо привлекать и мигрантов. Упор надо делать на тех, кто получил российское гражданство с 2000 года. И это было бы достаточно для обеспечения цели второй волны мобилизации, подчеркнул Лепёхин.

Но писатель из Чечни Герман Садулаев убеждён, что из одного типа людей боеспособное подразделение сделать трудно. В идеале собирать надо разных людей: возраст, социальное положение, статус, характер, профессии, наклонности. Именно из них умный командир может сделать хорошее войско, подытожил публицист.

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