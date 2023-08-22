Семилетняя девочка из Екатеринбурга попала в реанимацию с сильнейшим ротавирусом после купания в Чёрном море. Она находится без сознания. Об этом сообщает портал Е1.RU.
Издание сообщает, что семья Маши Х. приехала в Лазаревское в отпуск. Мама девочки заявила, что все местные больницы переполнены детьми. Симптомы у всех одинаковые: тошнота и рвота. Однако у Маши инфекция дала осложнения.
Назначенное лечение не помогло, а в субботу она потеряла сознание. Сейчас девочка в реанимации в стабильном состоянии. У неё начался отёк лёгких.
К ней также приезжал врач из Краснодара. Однако в краевую больницу её перевозить не стали, поскольку такое же лечение она получает в Лазаревском.
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