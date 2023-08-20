На Украине в зоне военной спецоперации России пропал без вести руководитель частной военной компании из Великобритании "Тёмные ангелы" — Дэниэль Бёрк.
Об этом сообщает издание The Telegraph, отметив, что 36-летний британец был не только главой, но и основателем ЧВК.
Авторы статьи пишут, что следы британца теряются в Запорожской области, где он воевал против российских Вооружённых сил вместе со своими боевиками-наёмниками под Артёмовском и Херсоном.
Британский "солдат удачи" сперва служил в Королевском парашютно-десантном полку, участвовал в военных действиях в Афганистане и Сирии. С началом спецоперации транзитом через Польшу он прибыл в Незалежную.
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