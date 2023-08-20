Россию просто нельзя победить: Запад намекает Украине, что пора сдаваться

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Западные союзники подали Киеву сигнал, что ему пора сдаваться, поскольку других вариантов закончить военный конфликт просто нет.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает хорватское издание Advance.

Евросоюз и США постепенно пришли к выводу, что "истощение" РФ имеет обратный эффект: военно-промышленный комплекс России усовершенствуется, власть консолидируется, а Кремль развивает торговые и политические отношения с новыми партнерами во всём мире. Теперь цель Запада — как-то это приостановить.

"Пробный шар" запустил глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен, предложив поменять территории на членство в военном блоке и его защиту.

В Незалежной ожидаемо разразились "праведным" гневом, заявив, что разменивать территории на зонтик НАТО — смешно. И в альянсе потом забрали собственные слова обратно якобы произнеся их случайно.

Но это первый тревожный звонок для Владимира Зеленского. И за ним последуют скоро и другие, подчёркивает издание.