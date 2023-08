Your browser does not support the audio element.

Белый дом допустил во Вьетнаме ту же ошибку, что и Советский Союз в Афганистане. Обе страны попытались удержать у власти непопулярное правительство. РФ на спецоперации таких ошибок не допускает.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.