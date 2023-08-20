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Полищук: "Не дав Путину взять Киев за три дня, Запад обрёк Украину на поражение"

1:21
Мир

Белый дом допустил во Вьетнаме ту же ошибку, что и Советский Союз в Афганистане. Обе страны попытались удержать у власти непопулярное правительство. РФ на спецоперации таких ошибок не допускает.

Полищук: "Не дав Путину взять Киев за три дня, Запад обрёк Украину на поражение"
Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Все, что армия России освобождает на Украине, Москва оставляет за собой, не удерживая чей-то режим. Об этом сообщил военный историк Александр Полищук.

По его словам, если бы весной 2022 года получилось взять Киев и посадить кого-то вместо Зеленского, то проблемы, с которыми столкнулись американцы во Вьетнаме, были бы обеспечены. И, не дав Владимиру Путину "взять Киев за три дня", альянс НАТО обрёк Украину на поражение, отметил аналитик.

"США при своём техническом превосходстве проиграли во Вьетнаме именно потому что они пытались удержать на троне своих марионеток. Для России сейчас таких рисков нет. Мы зачищаем свои тылы и перемалываем живую силу противника", — в интервью "Украина.ру" сказал Полищук.

Он отметил, что пока Запад даёт деньги и пока ВСУ представляет собой организованную силу, у России будут проблемы при любом киевском режиме. И этот военный потенциал надо уничтожить, подытожил эксперт.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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