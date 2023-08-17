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Суд взыскал с Виктора Бычкова 715 тыс. рублей за неявку на съёмки ток-шоу

2:41
Общество

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга взыскал с актёра Виктора Бычкова 715 тысяч рублей в связи с его неявкой на съемку ток-шоу "Секрет на миллион" в ноябре 2021 года. Этот иск был подан студией-производителем данной телепрограммы, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд взыскал с Виктора Бычкова 715 тыс. рублей за неявку на съёмки ток-шоу
Фото: Фотография Виктора Бычкова из его личной страницы ВКонтакте https://vk.com/viktorbychkov

Согласно информации из материалов дела, в начале ноября 2021 года ООО "Ток-шоу" и Виктор Бычков заключили соглашение, согласно которому Бычков обязался принять участие в студийной записи телепрограммы "Секрет на миллион" до 10 ноября. Эта программа создавалась студией-производителем, а также предусматривала съёмку видеороликов для нее. Однако Виктор Бычков не явился на съёмки. В соответствии с условиями договора, Бычков должен был выплатить неустойку в размере 402 300 рублей за свое отсутствие. В случае одностороннего отказа от договора он также обязался заплатить неустойку, составляющую 200% от его вознаграждения, и возместить убытки, причиненные студии.

Представители истца утверждают, что они понесли значительные расходы, организуя съёмки с Виктором Бычковым. Эти расходы включали

  • аренду студии и оборудования,
  • подготовку декораций,
  • приобретение и возврат билетов на поезд для Бычкова и его семьи,
  • командировки для съёмок с участием актёра и его жены.

Виктор Бычков не явился на заседание суда лично, но отправил своего представителя, который выразил протест против удовлетворения иска. По объяснениям самого актёра, его жена оказалась в больнице за день до съёмок, и поэтому он не смог присутствовать. Суд отметил, что невозможность участия супруги не означает, что Виктор Бычков не мог бы принять участие самостоятельно, учитывая его обязательства по договору. Суд также указал, что актёр не предоставил доказательств своей неспособности участвовать в съемках.

Виктор Бычков известен как советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Его роль егеря Кузьмича в фильме "Особенности национальной охоты" режиссёра Александра Рогожкина стала особенно популярной. Общее количество ролей актера в фильмах, сериалах и театральных постановках превышает 110. В 2003 году он стал лауреатом кинопремии "Золотой Орёл" в номинации "Лучшая мужская роль" за свою работу в фильме "Кукушка".

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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