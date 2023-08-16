Муж Блиновской рассказал о бедственном положении семьи после ареста счетов

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Муж автора "Марафонов желания" Елены Блиновской пожаловался на отсутсвие средств для жизни из-за ареста денежных средств семьи.

Фото: "File:Elena Blinovskaya.jpg" by Ольга Сергеева is licensed under CC BY-SA 4.0.

Знаменитую "марафонщицу" лишили доступа к её 64 миллиардам рублей после того, как на "гуру желаний" завели дело о неуплате налогов.

Супруг коуч-тренера объяснил, что Елена Блиновская находится в подавленном состоянии, а он пытается поправить материальное положение семьи с помощью проектов, направленных на импортозамещение и продовольственную безопасность страны.

Суд вынес решение о том, что Елена Блиновская останется под домашним арестом до 26 октября.

Ранее сообщалось, что Елене Блиновской из-за огромных долгов грозит лишение всего имущества.

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