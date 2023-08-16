Муж автора "Марафонов желания" Елены Блиновской пожаловался на отсутсвие средств для жизни из-за ареста денежных средств семьи.
Знаменитую "марафонщицу" лишили доступа к её 64 миллиардам рублей после того, как на "гуру желаний" завели дело о неуплате налогов.
Супруг коуч-тренера объяснил, что Елена Блиновская находится в подавленном состоянии, а он пытается поправить материальное положение семьи с помощью проектов, направленных на импортозамещение и продовольственную безопасность страны.
Суд вынес решение о том, что Елена Блиновская останется под домашним арестом до 26 октября.
Ранее сообщалось, что Елене Блиновской из-за огромных долгов грозит лишение всего имущества.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".