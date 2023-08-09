Елене Блиновской с долгом в миллиард рублей грозит лишение всего имущества

2:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресненский суд в Москве принял решение о наложении ареста на финансовые активы коуча и блогерши Елены Блиновской, которая столкнулась с налоговым долгом в размере одного миллиарда рублей. Изъятыми оказались 13 банковских счетов в различных финансовых учреждениях. Кроме того, под арестом оказались элитные иномарки блогерши и мотоцикл Harley Davidson.

Фото: Instagram

Согласно словам российского юриста Аллы Георгиевой, подобное развитие событий может повлечь серьезные последствия для самой Блиновской.

"Если арест наложен в размере ее долга, то есть вероятность, что Блиновская останется без имущества и средств к существованию. Нельзя только будет оставить ее без жилья, если это единственное жилое помещение в ее владении", — подчеркнула эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Относительно задержанных автомобилей известной личности, Георгиева отметила, что они будут выставлены на продажу. Автомобили пойдут под молоток на аукционе для погашения задолженности. Предполагается, что они могут быть проданы по цене, ниже уровня рыночной стоимости.

"При наличии долга в рамках исполнительного производства и налоговых проверок, арест накладывается на все имеющиеся счета у должника. Если в будущем выяснится, что у блогера есть еще счета, они аналогично будут арестованы. Если сумма неуплаченных налогов превысит суммы, находящиеся на счетах и стоимость реализованного имущества, Блиновская еще и останется должником", — отметила юрист.

Георгиева подчеркнула, что независимо от всего, изъятие средств с банковских счетов и продажа имущества могут рассматриваться как облегчающие обстоятельства в рамках дела, но это не освободит блогершу от уголовной ответственности. Также стоит отметить, что защита Елены Блиновской ранее подавала апелляцию на продление домашнего ареста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.